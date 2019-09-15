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فى مثل هذا اليوم عام 1830.. افتتاح خط سكة الحديد بين ليفربول و مانشستر

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:00 ص
فى مثل هذا اليوم عام 1830.. افتتاح خط سكة الحديد بين ليفربول و مانشستر قطار يسير بالفحم _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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عام 1825 تم افتتاح أول سكة حديد، بتخطيط من الإنجليزى جورج ستيفنسون صاحب مناجم كلينجورث حيث تمكن ستيفنسون من إنشاء سكة حديد فى مناجم كلينجورث لنقل خام فحم حجري.

فدعى ستيفنسون لبناء خط سكة حديد من ستوكتون إلى دارلنجتون ومنها إلى شيلدون وهى مسافة يبلغ طول خطها الحديدى 40 كيلومترا.

واستخدم ستيفنسون أثناء هذا المشروع بعض المحركات البخارية الثابتة التى يمكن أن تستخدم فى جر العربات المحملة بالفحم على الخطوط الصاعدة الصعبة باستخدام الجنازير والبكرات .

وقرر ستيفنسون أن ينتج هذه المحركات بنفسه فأصبح شريكا فى مصانع هندسية للقاطرات بنيوكاسل وقد استخدم خط ستوكتون - دارلنجتون فى أول الأمر فى نقل البضائع فقط ولكن سرعان ما تبين أنه مفيد لنقل الركاب فجهزت عربات مناسبة ولكنها ظلت تجر بواسطة الخيل أحيانا فى حين استخدمت القاطرات على عربات البضائع.

أثناء انشغال ستيفنسون بخط حديد ستوكتون - دارلنجتون فكر بعض رجال الأعمال فى لانكشير فى بناء خط بين مدينة مانشستر وميناء ليفربول وذلك لنقل المواد الخام اللازمة للصناعات القطنية بين المدينتين وصادراتها من المنسوجات الجاهزة، وقد جرى مسح تمهيدى للطريق المقترح ورغم تحمس رجال الصناعة إلا أن أصحاب الأراضى لم يكونوا موافقين فتقدموا بشكوى إلى البرلمان البريطانى ودارت مناقشات حامية إلا أن انتهت بتصديق الحكومة على بناء الخط الحديدى وقد تم استشارة ستيفنسون فوافق على تولى إدارة المشروع ولم يكن ستيفنسون يستعين إلا بالمهارة والجهد البشرى فبدأ فى مد خمسين كيلومتر من الخطوط المزدوجة وقد استمر المشروع لمدة أربعة أعوام بنى خلالها 63 جسرا كما تم حفر نفق على عمق 30 مترا لمسافة ثلاثة كيلومتر خلال جلاميد الصخر فى جبل أوليف كما تم مد دعائم فوق مستنقع شات موس إلى أن تم افتتاح خط ليفربول - مانشستر يوم تاريخ15 سبتمبر 1830 وكان أول خط يستخدم فيه القطار البخارى وأول خط أستخدم لنقل الركاب.

 


فى مثل هذا اليوم عام 1830

افتتاح خط سكة الحديد

ليفربول

مانشستر

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