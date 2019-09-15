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فصل التيار الكهربائى "اليوم" عن اللوحة الشمالية برأس غارب.. اعرف المناطق

الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:00 ص
فصل التيار الكهربائى "اليوم" عن اللوحة الشمالية برأس غارب.. اعرف المناطق فصل التيار الكهربى - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت هندسة كهرباء رأس غارب، عن فصل التيار الكهربائى عن اللوحة الشمالية بمدينة راس غارب، اليوم الأحد، وذلك لأعمال الصيانة من الساعة 9 صباحا حتى1 ظهرا.

وأكد مجلس مدينة رأس غارب، أن المناطق التى ستشمل فصل التيار الكهربى، عنها اليوم الأحد والمغذاه من اللوحة الشمالية هى مناطق" 128، والسلع الغذائية، وسوريا الشمالية، وخلف بنزينة التعاون، والوادى والتلفزيون، وعمارات الكمين، وال 50 وحدة، و48 وحدة، والحاج نور، والسقاله، والحاج عبادى، والسوق القديم، وسوريا الجنوبية، وعمارات خور رحمى، والسنترال، والنقابة، ومستشفى راس غارب.

 


التيار الكهربائى

البحر الاحمر

راس غارب

صيانه المحولات

الكهرباء

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