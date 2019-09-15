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فتح باب التحويلات الورقية لحالات نقل القيد داخل كليات جامعة طنطا فقط

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:18 ص
فتح باب التحويلات الورقية لحالات نقل القيد داخل كليات جامعة طنطا فقط الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية - عادل ضرة

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أعلنت جامعة طنطا عن فتح باب قبول التحويلات الورقية لحالات نقل القيد داخل كليات جامعة طنطا فقط للحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية لعام 2019، وفقاً للطاقة الاستيعابية لكل كلية، اعتباراً من اليوم الأحد وحين يوم 30 من الشهر الجارى.

وقال الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن تقديم الأوراق سيكون بمقر إدارة الجامعة بشارع البحر بطنطا.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن الأوراق المطلوبة هى صورة استمارة الثانوية العامة، وبطاقة الترشيح المرشح لها الطالب عن طريق الموقع الإلكترونى لمكتب التنسيق الرئيسى بالقاهرة، مؤكداً أنه على الطلاب الراغبين فى نقل قيدهم إلى كلية التربية الرياضية وكلية التربية النوعية شعبتى "التربية الموسيقية والتربية الفنية" تقديم ما يفيد اجتيازهم للقدرات المؤهلة للالتحاق بهاتين الكليتين.


جامعه طنطا

رئيس جامعه طنطا

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التحويلات الورقية

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