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فتاة تنتحر شنقًا بسبب إرغام والدتها لها على الزواج فى سوهاج

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:20 ص
فتاة تنتحر شنقًا بسبب إرغام والدتها لها على الزواج فى سوهاج مستشفى سوهاج العام
سوهاج - محمود مقبول

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استقبل مستشفى سوهاج العام فتاة فى السابعة عشر من العمر جثة هامدة، عقب انتحارها شنقًا بناحية الشوش دائرة مركز سوهاج، مستخدمة فى ذلك حبل قامت بربطه فى مروحة السقف بغرفتها، عقب إرغام والدتها لها على الزواج من أحد الأشخاص دون رغبتها.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من العميد عبد المجيد رضوان مأمور مركز شرطة سوهاج، بالعثور على فتاة منتحرة داخل مسكنها بناحية قرية الشوش دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعقيد أحمد ضاحى مفتش مباحث المركز، والرائد أحمد صقر رئيس المباحث، وتبين من خلال التحريات بالعثور على "ندى.ع. م.ع" 17 سنة، داخل غرفة بشقة سكنية، بدائرة المركز وتبين وجود آثار خنق بالرقبة.

بسؤال والدها "عيد.م.ع"، 55 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، قرر إقدام ابنته بالانتحار عن طريق شنق نفسها بحبل يتدلى من سقف غرفتها، بسبب قيام والدتها بالضغط عليها لإتمام زواجها من المدعو "عصام. ر" ورفضها ذلك، وتبين من تحريات المباحث أن المجنى عليها دارت بينها وبين والدتها مشادة كلامية حول زواجها من شخص دون رغبتها، قامت على إثر ذلك بشنق نفسها.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وحرر محضر بالواقعة رقم 5376 إدارى مركز سوهاج، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتسريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.


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