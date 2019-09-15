غرفة الفجيرة بالامارات تبحث العلاقات التجارية مع قنصلية باكستان

وكالات

بحثت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بدولة الإمارات مع القنصلية الباكستانية فى الدولة، مختلف جوانب العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الاسلامية، بصفة عامة وبين إمارة الفجيرة وباكستان بصفة خاصة ، وإمكانية تنميتها، وتكثيف التنسيق بشأن إيجاد فرص تعاون يخدم تطلعات أصحاب الأعمال لدى الجانبين.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال استقبال الشيخ سعيد بن سرور سيف الشرقى، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة فى مكتبه بمقر الغرفة، أحمد أمجد على القنصل العام لجمهورية باكستان بالدولة يرافقه سيد مصور عباس نائب القنصل العام وبحضوركل من طارق الهنائى عضو مجلس إدارة الغرفة وسلطان جميع الهنداسى مدير عام الغرفة .

وأكد الشيخ سعيد بن سرور سيف الشرقى حرص الغرفة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول قارة آسيا لكونها تمتلك بيئة استثمارية واعدة مشيراً إلى أن الانفتاح على أسواق آسيا ينسجم مع حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيزعلاقاتها فى مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمارمع الدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح الشيخ سعيد بن سرور الشرقى أن إمارة الفجيرة بتوجيهات سديدة من الشيخ حمد بن محمد الشرقى عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة تخطو بخطوات متأنية نحو التوظيف الأمثل لمرافقها الحيوية ومواردها الطبيعية التى تزخر بها لتساير النهضة التنموية والعمرانية الشاملة للدولة ،مشيراً إلى أن الإمارة تمكنت من استقطاب استثمارات إستراتيجية لتصدير النفط وتخزينه وتقديم الخدمات اللوجستية، لكونها ثانى أكبر مركزعلى مستوى العالم فى مجال تزويد السفن بالوقود فيما تمضى الفجيرة قدما للنهوض باقتصادها بمتابعة مستمرة من الشيخ محمد بن حمدالشرقى ولى عهد الفجيرة.

وأكد سلطان جميع الهنداسى، مدير عام غرفة الفجيرة إن العلاقات التى تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الاسلامية تشهد تطوراً ملموساً بفضل دعم وحرص قيادتى البلدين على تعزيزها وتنميتها فى مختلف المجلات، كما أكد حرص الغرفة على تعزيز علاقات أصحاب الأعمال فى الفجيرة مع نظرائهم فى باكستان.

وقال ان حجم التبادل التجارى بين الفجيرة وباكستان بلغ أكثر من 878 مليون درهم العام الماضى مشيرا إلي أن هنالك 44 شركة باكستانية مسجلة لدى الغرفة وتعمل فى مجالات التجارة العامة والنقل ومقاولات البناء وخدمات تموين السفن .

من جانبه أعرب قنصل عام باكستان لدى الدولة عن شكره للغرفة ولجهودها فى خدمة مجتمع الأعمال ولما ابدته الغرفة من حرص على تعزيز علاقات التعاون مع أصحاب الأعمال فى باكستان، مؤكداً على أهمية إقامة شراكات اقتصادية وتجارية بما يحقق الطموحات للطرفين.