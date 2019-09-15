غرب الاسكندرية تكثف أعمال تطهير الشنايش استعداداً للشتاء.. صور

الاسكندرية جاكلين منير

كثفت احياء الاسكندرية أعمال تطهير المطابق والشنايش وشفط مياه الصرف الصحى، استعدادا لموسم الشتاء، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بحى العجمى بحملة تطهير المطابق والشنايش، بناء على تعليمات اللواء عماد يوسف رئيس الحى وتحسين علوان سكرتير عام الحى.

قامت إدارة المتابعة الميدانية فى حضور مفتش المتابعه محمد عبد العزيز، بمتابعة تنفيذ أعمال تطهير شنايش تصريف الأمطار استعداداً لفصل الشتاء، أمام مدخل أكتوبر إسكندرية مطروح قبلى بسيارة نافورى الحى وعمال منطقة العجمى للصرف الصحى.

وبناء على تعليمات اللواء سمير صدقى رئيس حى العامرية أول، قامت إدارة الصرف الصحى وإدارة المرافق، بتطهير غرف صرف مياه الأمطار بالكيلو 23.5 بالطريق الصحراوى بمعدات وعمال الحى، كمات م بالتعاون مع معدات شركة الصرف الصحى شفط مياه الأمطار المتراكمة بالطريق الصحراوى أمام مدخل عبد القادر، أمام المستودعات، أمام مسجد الفرقان وجارى المتابعة.

و فى حى العامرية ثان تم تطهير الشنايش ورفع مياه الصرف الصحى بناء على تعليمات المهندس مدحت عبد الفضيل رئيس حى العامريه ثان، حيث قامت إدارة الصرف الصحى بسحب مياه الأمطار من الطريق الكافورى مدخل برج العرب.

يذكر أن أحياء غرب الاسكندرية تتعرض للغرق بمياه الامطار فى كل عام مقارنة بباقى الاحياء، وتعمل حاليا شركة الصرف الصحى بالاسكندرية على الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بتلك الاحياء لتجنب الغرق وتجمعات مياه الامطار.



اعمال تطهير الشنايش بالاسكندرية (1)



اعمال تطهير الشنايش بالاسكندرية (2)



اعمال تطهير الشنايش بالاسكندرية (5)



اعمال تطهير الشنايش بالاسكندرية (3)



اعمال تطهير الشنايش بالاسكندرية (4)



اعمال تطهير الشنايش بالاسكندرية (6)