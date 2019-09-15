غدا.. جامعة طنطا تستقبل طلاب جواندونج الصينية لدراسة اللغة العربية

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب ، عن استعداد الجامعة لاستقبال أول مجموعة من طلاب جامعة جواندونج الصينية لدراسة اللغة العربية لمدة سنتين بكلية الآداب ، وذلك بناءً على بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه بين جامعتي طنطا وجواندونج الصينية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أنه من المقرر وصول 5 طلاب وهم " وانغ وي ليو ، ويانغ جي يو ، وهوانغ رين بن ، وتشو خاو ران ، وليانغ يي تشيانغ " وذلك على رحلة مصر للطيران فجر غداً الاثنين لبدء الدراسة.