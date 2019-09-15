طقس الخليج.. حار فى الكويت والبحرين والعظمى بالسعودية 42 درجة

كتب محمد جمال

تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الأحد ، طقس حار نسبيا على معظم الأنحاء ليستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وإليكم التفاصيل..

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين، اليوم الأحد، سيكون حارنسبيا مع بعض السحب أحياناً وتصاعد الاتربة في بعض المناطق، ويتحول إلى حسن خلال الليل، وتصل درجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وكذلك على السواحل الشمالية والغربية من البحر الأحمر، فى حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، وتصل العظمى 42 درجة.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب بعد الظهر على بعض المناطق الجنوبية قد تكون ركامية يصبح رطبا ليلاً مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وتصل العظمى إلى 39 درجة.



الإمارات

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم، أن يسود طقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وقالت إدارة الأرصاد إن درجات الحرارة المتوقعة تتباين وقالت إدارة الأرصاد إن درجات الحرارة المتوقعة 44 درجة للعظمى.



