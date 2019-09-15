ضياء رشوان: الصحفيون سيشهدون خدمات جديدة تليق بهم وبالنقابة

كتب محمد السيد

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن وزير الأوقاف، قاد التفاوض بين النقابة وإحدى الشركات التابعة للوزارة، للوصول إلى اتفاق لتعاون مشترك يُرضي الطرفين، ويقدم خدمات تليق بنقابة الصحفيين، لإدارة مبنى النقابة، فيما يتعلق بالأمن والصيانة والكافتيريات.

وأضاف رشوان خلال توقيع بروتوكول تعاون بين النقابة وإحدى شركات وزارة الأوقاف، إن النقابة مرت الفترة الأخيرة بظروف ليست جيدة، فيما يتعلق بمرافقها الداخلية، واعدا أعضاء الجمعية العمومية، بخدمات جديدة تليق بهم وبالنقابة تتعلق بإدارة كافيتريا وأمن النقابة ونظافة المبنى وجميع الشئون الخدمية بالمبنى.

ووجه "رشوان" الشكر لوزارة الأوقاف مع شركاتها الرائدة في هذا المجال، مؤكدًا أن العقود بين النقابة والوزارة جاءت محددة، تتضمن التزامات وحقوق كل طرف.

وأعلن النقيب عن استلام الشركة للنقابة، بدءًا من اليوم بشكل كامل، لافتًا إلى أن أعضاء الجمعية العمومية، هم رقباء على أداء الشركة بشكل خاص، والمجلس بشكل عام.

وذكر ضياء رشوان: "سترون خدمة جديدة، وتأمين يليق بكم، وبمبنى عريق كبير، وأرحب بمندوبي الوزارة، وأعدكم بخدمة جديدة ومتميزة، وفي فترة قصيرة سنلحظ تغيير".