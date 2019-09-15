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ضبط 891 هاربا من أحكام قضائية بأسوان وفحص 10مسجلين خطر

الأحد، 15 سبتمبر 2019 08:06 م
ضبط 891 هاربا من أحكام قضائية بأسوان وفحص 10مسجلين خطر حملة أمنية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.
 
تضمنت الجهود فحص 10مسجلين خطر، وضبط 4 متهمين، و891 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 181 هارب من جنح الحبس الجزئي، وضبط 33 هارب من جنح الحبس المستأنف.
 
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 468 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط  204 محكوم عليهم في جنح المخالفات.  
تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتمت مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
 
 

جنايات اسوان

امن اسوان

ميريه امن اسوان

تنفيذ الاحكام

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