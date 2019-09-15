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ضبط 4332 هاربا من أحكام وتحصيل 131510 جنيهات غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 07:53 م
ضبط 4332 هاربا من أحكام وتحصيل 131510 جنيهات غرامات فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية ــ عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن.

 

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4332 متهما، منهم 1223 حكما جزئيا، و151 حكم مستأنف، و2938 حكم غرامات، 14 حكم مخالفات، ضبط 6 متهمين محكوم عليهم في جنايةكما تم تحصيل 131 ألفا 510 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.


مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة تنفيذ الأحكام

النيابة العامة

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