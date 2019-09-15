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ضبط 3500 لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء بالإسكندرية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:23 م
ضبط 3500 لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء بالإسكندرية مواد بترولية - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، عن ضبط 3500 لتر مواد بترولية بادارة وسط التموينية خلال حملة تموينية مكبرة.

جاء ذلك بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين، بتشديد الرقابة على أموال الدعم وضبط للأسواق.
 
وأشار بيان صادر اليوم، إلى أن إدارة تموين وسط برئاسة طه زيتون مدير الإدارة و إشراف جابر السيد رئيس الرقابة و فريق العمل التابع للإدارة قد قامت بشن  حملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن  ضبط  3500 لتر مواد بتروليه عباره عن "1000 لتر كيروسين و2500 لتر سولار" قبل بيعها فى السوق السوداء وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة
 
من جهه أخرى تم  تحرير محضر تصرف في عدد 41 شيكارة دقيق زنة الشيكارة 50 كجم ، 2 محضر  نقص وزن شريحة تانية ، تحرير محضر نقص وزن شريحه أولي.
 
كما تم تحرير محضر عدم وجود لوحه اعلانات بمواعيد تشغيل المخبز وبياناته  خارج المخبز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.
 
 

 


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

مواد بترولية

مديرية التموين بالإسكندرية

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