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ضبط 3010 هاربين من أحكام وتحصيل 25430 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 08:41 ص
ضبط 3010 هاربين من أحكام وتحصيل 25430 غرامات فى حملة أمنية بالغربية حبس - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 3010 متهمين، منهم 459 حكما جزئيا، و100 حكم مستأنف، و2438 حكم غرامات، و10 أحكام مخالفات، وضبط 3 متهمين محكوم عليهم في جناية، كما تم تحصيل 25 ألفا و430 جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 


مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة تنفيذ الأحكام

النيابة العامة

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