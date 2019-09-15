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ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على المتعاطين بمطروح

الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:10 م
ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على المتعاطين بمطروح حشيش - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى

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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مطروح، من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم 68 قطعة من مخدر الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة مرسى مطروح.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، من ضبط "حسام ح ع" 21 سنة، عاطل، مقيم فى مطروح، و "محمود م م "، مواليد 1997، عاطل، مقيم فى مطروح، وبحوزتهما 61 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 230 جراما.

كما تم ضبط "محمد ا م" مواليد 1991، عاطل، مقيم فى مطروح، وبحوزته 7 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 160 جراما.

بمواجهتهما اعترفوا بحيازتهما للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة. 

 


محافظة مطروح

ضبط حشيش

مواد مخدرة

قسم شرطة مطروح

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