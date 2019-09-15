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ضبط 24 متهم بأسوان بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 09:25 م
ضبط 24 متهم بأسوان بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة متهمين
أسوان - صلاح المسن

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تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، من ضبط 24 من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية. تم التحفظ على المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم.

تمكن رجال المباحث بأسوان من ضبط 24  من العناصر الإجرامية وبحوزتهم 10 قطع أسلحة نارية و (10) قطع أسلحة بيضاء وكمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 6.250 ) كيلو جرام وكمية من جوهر الأفيون تزن (150) جرام وكمية من الهيروين المخدر تزن (15) جرام و (405) قرص مخدر و (6) كيلو جرام استروكس و (450) جرام حشيش. تم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.


ضبط عناصر اجرامية باسوان

ضبط تجار مخدرات باسوان

امن اسوان

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