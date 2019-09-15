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ضبط 20 طن بويات مغشوشة و 210 عبوة مبيدات زراعية بالبحيرة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:01 ص
ضبط 20 طن بويات مغشوشة و 210 عبوة مبيدات زراعية بالبحيرة مبيدات زراعية - أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين حملة على الأسواق لمواجهة الغش التجارى و بيع السلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 400  شيكارة مواد بويات  باجمالي 20 طن بمركز وادى النطرون مدون عليها بيانات لاحد الشركات الكائنة بناحية الجيزة وذلك للغش والتدليس والتلاعب في البيانات .
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط 210 عبوة مبيدات زراعية مختلفة الانواع والاحجام منتهية الصلاحية  و ضبط 250 كيلو من الأعلاف منتهية الصلاحية .
 
أشرف على الحملة المهندس اسماعيل شلبي وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة التجارية.
 
 
 

البحيرة

حملات تموينية

تموين البحيرة

سلع مغشوشة

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