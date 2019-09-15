ضبط 16 عاطلاً بحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة ببنها وكفر شكر

ألقت مباحث القليوبية القبض على 16 عاطلا خلال حملة أمنية علي البؤر الإجرامية بنطاق مديرية أمن القليوبية وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.
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ألقت مباحث القليوبية القبض على 16 عاطلا خلال حملة أمنية علي البؤر الإجرامية بنطاق مديرية أمن القليوبية وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.
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