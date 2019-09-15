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ضبط 16 عاطلاً بحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة ببنها وكفر شكر

الأحد، 15 سبتمبر 2019 10:51 م
ضبط 16 عاطلاً بحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة ببنها وكفر شكر حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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ألقت مباحث القليوبية القبض على 16 عاطلا خلال حملة أمنية علي البؤر الإجرامية بنطاق مديرية أمن القليوبية وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق. 

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، اخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية بقيام ضباط مباحث المديرية بضبط  16 عاطلا بالبؤر الإجرامية بأقسام شبرا الخيمة وبنها وقليوب وكفر شكر والخصوص  والقناطر الخيرية وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 400 جرام حشيش ، و350 جرام هيروين، و500 جرام استروكس  ، و30 جرام بانجو ، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 

 


مخدرات

البؤر الإجرامية

مديرية امن القليوبية

حملة أمنية

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