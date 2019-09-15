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ضبط وإيقاف 4 حالات بناء مخالف بأحياء الإسكندرية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:09 م
ضبط وإيقاف 4 حالات بناء مخالف بأحياء الإسكندرية هدم بناء مخالف بالإسكندية
الإسكندرية - جاكلين منير

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رصدت المتابعة الميدانية بحى الجمرك بالإسكندرية، وجود أعمال إنشائية مخالفة بأحد العقارات بشارع القاضى سند المتفرع من شارع الجزائر وكلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك، الإدارات المختصة بمعاينة الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين

 

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن المعاينة أسفرت عن وجود أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص بالعقار السالف ذكره، وتم إيقاف الأعمال المخالفة وإزالة المخالفات التى تمت، والتحفظ على مواد وأدوات البناء المستخدمة فى المخالفة، بحضور إدارات؛ إشغال الطريق والمتابعة الميدانية والمشروعات ووحدة التدخل السريع بالحى.

 

وفى حى العامرية ثان، غرب الإسكندرية، شدد المهندس مدحت عبد الفضيل رئيس حى العامرية ثان على استمرار الحملات لرصد حالات البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد.

 

و شنت إدارة أشغال طريق ووحدة الإزالة ووحدة التدخل السريع اليوم حملة فورية نجع مطرد ونجع عبد الرواف، وأسفرت الحملة عن إيقاف أعمال شده خشبية دور أرضى بطريق العقارية أمام محطة 3، إيقاف أعمال مبانى بنجع أبو رواف وتم التحفظ على ألواح الخشب، إيقاف أعمال حمام سباحة بمنطقة نجع مطاريد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، بشن حملات يومية والتصدى لحالات البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد.


الاسكندرية

البناء المخالف

حى العامرية

حى الجمرك

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