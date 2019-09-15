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ضبط مدرس حاول هتك عرض طفلة أثناء إعطائها "درس" بالشرقية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:54 م
ضبط مدرس حاول هتك عرض طفلة أثناء إعطائها "درس" بالشرقية متهم - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول العاشر من رمضان، التابع لمديرية أمن الشرقية، من ضبط مدرس؛ على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة ومحاولة هتك عرضها، وذلك أثناء قيامه باعطائها "درس خصوصى" بدائرة القسم.
 
 
تلقى اللواء أحمد زكى، حكمدار جنوب الشرقية، إخطارًا من العميد خالد فرج، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفلة "ي.ع.س" 6 سنوات، يتهمون فيه "إبراهيم.ع.ع" مدرس، بالتحرش بالطفلة ومحاولة هتك عرضها، وذلك أثناء قيام باعطائها "درس خصوصى".
 
 
وتبين من التحريات صحة الواقعة، فيما تمكن ضباط مباحث القسم، برئاسة الرائد أحمد الخولى، ومعاونه النقيب محمد عقل، من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10569 إدارى أول العاشر من رمضان لسنة 2019.
 
 
 
 

 


الشرقية

قسم اول العاشر

هتك عرض

مدرس

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