ضبط عاطل ومزارع وبحوزة كل منهما بندقية خرطوش وعدد من الطلقات بمطروح

مطروح - حسن مشالى

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الحمام والضبعة، من ضبط عاطل ومزارع وبحوزة كل منهما بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، بدون ترخيص.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمنى من ضبط "عيد ا ر " 28 سنة، مزارع، مقيم فى مطروح، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش عيار 12 مم وعدد من الطلقات من ذات العيار.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة، من ضبط "سعداوى ع ع " 35 سنة، عاطل، مقيم فى مطروح، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش عيار 12مم وعدد من الطلقات من ذات العيار، بدون ترخيص.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بغرض استخدامها فى صيد الطيور المهاجرة، وتم التحفظ على المتهمين والسلاح والطلقات المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.