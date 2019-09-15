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ضبط عاطل بحوزته حشيش وسلاح نارى بالدقهلية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:43 م
ضبط عاطل بحوزته حشيش وسلاح نارى بالدقهلية حشيش - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط عاطل وبحوزته سلاح ناري وكمية من الحشيش المخدر بقرية العصافرة بدائرة مركز المطرية.
 
تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، ومأمور مركز المطرية يفيد بضبط "صالح.م.ز.ع.ش"، 25 عاما، عاطل، ومقيم بقرية العصافرة بدائرة مركز المطرية، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، و 3 طلقة، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 30 جراما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6980 جنايات مركز المطرية لسنة 2019.
 
 
 
 
 

 


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