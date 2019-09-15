ضبط صاحب سنتر تعليمى لإصداره شهادات مزورة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط صاحب سنتر تعليمى لإيهام الطلاب بإصدار شهادات تعليمية بمقابل مادى وتلقيه مبالغ مالية كبيرة من الطلاب نظير استخراج شهادات تعليمية .

البداية تلقي اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام م.م، صاحب معهد تعليمي، كائنة بشارع محمد نجيب بمنطقة المنتزة أول، بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" وحصوله على مبالغ مالية يتحصل عليها من الطلاب .

توصلت التحريات بتقدم 30 طالبا ببلاغ ضد صاحب المعهد يتهمونه بالنصب عليهم بعد أن تحصل منهم على مبالغ مالية بعد دراستهم بالمعهد اللي أنهم فوجئوا بعدم وجود شهادات في التخصصات التي تم الالتحاق رغم حصولهم على كارنيهات من المعهد تفيد دفعهم كافة المبالغ المالية.

وبتقنين الإجراءات تم عمل كمين القي القبض عليه وتحرر المحضر رقم 28820 لسنة 2019 جنح المنتزة أول، وأخطرت النيابة التحقيقات.