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ضبط شخصان وبحوزتهما 4 طرب حشيش بأسيوط

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:30 م
ضبط شخصان وبحوزتهما 4 طرب حشيش بأسيوط المتهمان
أسيوط- هيثم البدرى وضحا صالح

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تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة جرائم حيازة الأسلحة النارية والمواد المخدرة والإتجار فيها من ضبط شخصين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار.

كان اللواء اسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً يفيد تمكن أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط من ضبط أحد العناصر الإجرامية الذى سبق إتهامه فى 6 قضايا متنوعة، ومقيم بدائرة قسم شرطة ساحل سليم، وبحوزته 4 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1000 جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

كما تم ضبط أحد العناصر الإجرامية، سبق إتهامه ، ومقيم بدائرة قسم شرطة الفتح وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 300 جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض ودراجة بخارية، وحرر محضر بالواقعة، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 
 
 
 

اسيوط

ضبط مخدر الحشيش

قضايا المخدرات

امن اسيوط

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