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ضبط دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالدقهلية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:00 ص
ضبط دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالدقهلية دقيق مدعم - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن السيد محمد دايرة، وكيل وزاة التموين بالدقهلية عن ضبط 64 شيكارة دقيق مدعم، قبل بيعها في السوق السوداء في حملة تفتيشية بإدارة تموين أجا.
 
وأسفرت الحملة عن تحرير محضر برقم 16204 لسنة 2019 جنح أجا ضد كل من: "محمد .ا .ا .ع "، أمين مستودع دقيق بأجا، و "أحمد .ح.ش"، سائق سيارة رقم "8327 د.ف.أ"؛ لتجميعه 64 شيكارة دقيق بلدى مدعم؛ بغرض بيعها في السوق السوداء بمدينة أجا، وتم التحفظ على الدقيق المضبوط، والسيارة بمقر إدارة تموين أجا.
 
تشكلت الحملة تحت إشراف جيلان طلعت الفيشى، مديرة إدارة تموين أجا، وبرئاسة حمزة أبو الفتوح، رئيس قسم الرقابة التموينية، بالإشتراك مع مباحث تموين ميت غمر بقيادة العقيد علاء شلش، رئيس وحدة مباحث تموين ميت غمر والقوة السرية المرافقة له.
 
 
 
 
 

 


الدقهلية

السوق السوداء

أجا

دقيق مدعم

تموين

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