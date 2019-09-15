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صور.. ولى العهد السعودى يكرم الفائزين فى ختام سباق الهجن بالطائف

الأحد، 15 سبتمبر 2019 07:55 م
صور.. ولى العهد السعودى يكرم الفائزين فى ختام سباق الهجن بالطائف ولى العهد السعودى يكرم الفائزين فى سباق الهجن
رسالة الطائف - محمد حسين

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كرم الأمير محمد بن سلمان، ولى عهد المملكة العربية السعودية، الحاصلين على رموز الـ4 أشواط الختامية لمهرجان ولى العهد للهجن بمدينة الطائف السعودية بعد اختتام فعاليته مساء اليوم بمضمار الهجن بالطائف .

وسلم ولى العهد الفائزين رموز الفوز وهى سيوف وخناجر ذهبية، كما سلم حمد راشد الراية المرى سيفى أعلى النقاط خلال الموسم الماضى والحالى.

وأعلن الاتحاد السعودى للهجن منظم السباق، أن الأربعة أشواط الأخيرة جرت على مسافة 7 كيلو مترات،  حصل على رمز الشوط الأول من الأشواط الختامية "زمول عام رمز" سعيد خالد سعيد الهاجرى، وحققت له الفوز ‏: "صوغان" ‏فى توقيت : 11:11:70.

وحقق "هملول " المملوك لهجن الرئاسة الإمارتية رمز الشوط الثانى من الأشواط الختامية لفئة "قعدان مفتوح رمز" فى توقيت : 10:48:95.

وحصل على رمز الشوط الثالث فئة "حيل عام رمز" - لخالد بن فيصل بن محمد بن شريم المرى، وحققته "‏المطية": نيوم فى ‏ توقيت : 10:52:38.

وفازت بأول الشوط الرابع من الأشواط الختامية "حيل مفتوح رمز" "مطفية" لهجن الرئاسة الإماراتية فى توقيت : .10:36:00.

وفى كلمته قال الأمير عبد العزيز بن تركى الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: "نشهد بكثير من الفخر والاعتزاز ختام النسخة الثانية من هذا المهرجان السنوى الذى نتشرف به، ووصل لهذه المرحلة المتقدمة من حيث الاهتمام والمتابعة والمشاركة، حيث شهد هذا العام مشاركة 13.377 مطية تنافست فى 439 شوطًا بمشاركة 4.080 مشاركًا من ملاك الهجن، مما يعكس المرحلة المتقدمة التى بلغها المهرجان من قوة المنافسة والتنافس والرغبة فى نيل شرف المشاركة".

وكانت فعاليات المهرجان انطلقت فى نسختها الثانية خلال الفترة من 1اغسطس حتى 15 سبتمبر وخلالها تنافست الهجن  من السعودية ودوّل الخليج العريى ومصر والأردن والسودان ومشاركة فرنسية فى أشواط قسمت بـ3 مراحل على جوائز 52 مليون ريال سعودى .

وشاركت مصر فى المهرجان بالتنافس بعدد 67 من الهجن الأصيلة فى المرحلة المخصصة للأشواط الدولية وحصلت على شوط أول المارثون، ومراكز متقدمة فى بقية الأشواط .

ولى العهد السعودى يكرم الفائزين فى سباق الهجن (1)
ولى العهد السعودى يكرم الفائزين فى سباق الهجن 

 

ولى العهد السعودى يكرم الفائزين فى سباق الهجن (2)
ولى العهد السعودى يكرم الفائزين فى سباق الهجن 

 

ولى العهد السعودى يكرم الفائزين فى سباق الهجن (3)
ولى العهد السعودى يكرم الفائزين فى سباق الهجن 

 

ولى العهد السعودى يكرم الفائزين فى سباق الهجن (4)
ولى العهد السعودى يكرم الفائزين فى سباق الهجن 
 
ولى العهد السعودى يكرم الفائزين فى سباق الهجن (5)
ولى العهد السعودى يكرم الفائزين فى سباق الهجن 

 

ولى العهد السعودى يكرم الفائزين فى سباق الهجن (6)
ولى العهد السعودى يكرم الفائزين فى سباق الهجن 

 

ولى العهد السعودى يكرم الفائزين فى سباق الهجن (7)
ولى العهد السعودى يكرم الفائزين فى سباق الهجن 

مهرجان ولى العهد للهجن

سباق الهجن

الهجن

الابل

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