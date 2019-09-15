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صور .. وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد المدارس وتشارك الأطفال ألعابهم

الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:04 م
صور .. وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد المدارس وتشارك الأطفال ألعابهم وكيل تعليم كفر الشيخ مع الأطفال
كفر الشيخ – محمد سليمان

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ناقشت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأحد خلال اللقاء الجماهيرى الذى عقدته بمكتبها، عدد من المشكلات الخاصة بالطلاب والمعلمين، واستقبلت عدد من أولياء الأمور والمعلمين.

واستجابت وكيل الوزارة للطلبات وللمشاكل التى عرضها عليها أولياء الأمور، منها نقل طالبة من مدرسة لأخرى فى مطوبس، لتكون برفقة شقيقتها بالمدرسة، وقبول تحويل طالبة فى مدرسة بالقرب من موقع عمل والدتها لإصابة نجلتها بمرض يستوجب متابعتها، ومنح معلم إجازة نصف أجر فى إحدى المواد التى لايوجد بها عجز لمراعاة والده المريض.

كما تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدد من المدارس لمتابعة العملية التعليمية، وانتظام الدراسة بها، ووزعت البالونات والحلوى على الأطفال، وناقشت الأطفال فيما استفادوه من المدرسة خلال الأيام الماضية.

وشاركت الأطفال بمدرسة على عبدالشكور للتعليم الأساسي، فقرات الاحتفال الذى نظمته المدرسة، منها ألعاب العرائس، وترديد الأغانى الوطنية، وأغانى الأطفال، لجذبهم، وتحبيبهم فى مدرستهم، وتهيئتهم التهيئة النفسية والاجتماعية، وتعويضهم عن غيابهم عن أسرهم، وتزويدهم بالمعارف العامة، وبعض المعلومات عن محافظتهم ومدينتهم .

وكيل تعليم كفر الشيخ مع الأطفال (1)
وكيل تعليم كفر الشيخ مع الأطفال 

 

وكيل تعليم كفر الشيخ مع الأطفال (3)
وكيل تعليم كفر الشيخ مع الأطفال أثناء الاحتفال

 

وكيل تعليم كفر الشيخ مع الأطفال (4)
وكيل تعليم كفر الشيخ توزع الحلوى على الأطفال

 

وكيل تعليم كفر الشيخ مع الأطفال (5)
العرائس والأطفال بمدرسة على عبد الشكور

 

وكيل تعليم كفر الشيخ مع الأطفال (6)
وكيل تعليم كفر الشيخ مع المعلمين بمدرسة عبد الشكور

 

 


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