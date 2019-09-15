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صور.. مدينة إطسا بالفيوم تواصل تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء

الأحد، 15 سبتمبر 2019 09:52 م
صور.. مدينة إطسا بالفيوم تواصل تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء المحاسب عادل عبدالكريم عبدالعال رئيس مركز ومدينة إطسا
الفيوم – رباب الجالي

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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا بالفيوم، استقبال طلبات المواطنين بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019.
 
وذلك فى إطار توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، لكافة مسئولي القطاعات وخاصة رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية والزراعة والتخطيط والتنمية العمرانية بتكثيف واستمرارية حث المواطنين وتوعيتهم لسرعة التقدم بطلبات التصالح للمباني المخالفة.
 
ووجه المحاسب عادل عبدالكريم عبدالعال رئيس مركز ومدينة إطسا، مدير الإدارة الهندسية ومسئولى المركز التكنولوجى بتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع مؤكدا على تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح، واستمرارية حث المواطنين وتوعيتهم لسرعة التقدم بطلبات التصالح للمباني المخالفة للاستفادة بالخدمات، والعمل على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات لهم في إطار القانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
 
وأهاب رئيس مركز ومدينة إطسا ،المواطنين بعدم الاستمرار فى ارتكاب مخالفات بناء جديدة بغرض التصالح عليها طبقاً لقانون التصالح فى مخالفات البناء ، مشيرا إلى أنه تم ضبط عدد من مخالفات البناء الجديدة التى تم بناءها فى الأونة الاخيرة بعد الاعلان عن البدء فى تلقى طلبات التصالح على بعض المخالفات البنائية طبقا لقانون التصالح حيث اقبل بعض المواطنين على ارتكاب مخالفات بناء وزيادة اعمال مخالفة او ادوار مخالفة بغرض التصالح بها بموجب قانون التصالح.
 
وأكد أن قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى تم اقراره وجارى تنفيذه لن يتسامح إلا فى بعض مخالفات البناء التى تم ارتكابها قبل 8 إبريل الماضى، مشيرا إلى أنه سيتم إزالة المخالفات الجديدة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .
 
كما أكد على مسئولى المركز التكنولوجى بقبول طلبات التصالح بالمستندات مع أخذ اقرار تعهد على المواطن ياستكمال جميع الاوراق والمستندات المطلوبة خلال 15 يوما ،كما اشاد بجهود الإدارة الهندسية والمركز التكنولوجى فى الرد على الاستفسارات المختلفة من المسئولين على التنفيذ، أو المواطنين.
طلبات المواطنين للتصالح فى بعض مخالفات البناء (1)
طلبات المواطنين للتصالح فى بعض مخالفات البناء 
طلبات المواطنين للتصالح فى بعض مخالفات البناء (2)
طلبات المواطنين للتصالح فى بعض مخالفات البناء 
طلبات المواطنين للتصالح فى بعض مخالفات البناء (3)
طلبات المواطنين للتصالح فى بعض مخالفات البناء 
 

مدينه اطسا

الفيوم محافظ الفيوم

تقنين الاراضى

التصالح فى مخالفات البناء

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