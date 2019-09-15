صور.. تضرر مئات السيارات بسبب الفيضانات فى إسبانيا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تسببت الفيضانات فى إسبانيا إلى جرف مئات السيارات فى المدن والقرى، ليلقى على إثرها مصرع 6 أشخاص على الأقل، بعد أن عثرت السلطات على جثة رجل يبلغ من العمر 41 عاما فى جنوب شرق البلاد، وتم إجلاء 3500 آخرين على الأقل بسبب الفيضانات.

ونقلت "بى بى سي" عن وزير الداخلية الاسبانى قوله إنه تم أغلاق أكثر من 74 طريقا بسبب الفيضانات، وتم حشد مئات العسكريين للمشاركة فى عمليات الإنقاذ.

ونشرت السلطات أكثر من 1100 من أفراد الجيش في منطقتى بلنسية ومورسيا للمساعدة في إنقاذ المحاصرين بفعل مياه الفيضانات وفي إجلاء الآلاف لمناطق آمنة بعد أن فاض نهر عن ضفتيه وغمرت المياه الطرق السريعة.



أثار كارثية للفيضانات



انحراف السيارات بفعل المياه



تضرر السيارات



تضرر مئات السيارات



جانب من أثار الفيضانات فى إسبانيا



جانب من أثار الفيضانات



سيارات متضررة