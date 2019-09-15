صور.. الشباب والرياضة بالغربية تنظم قوافل رياضية بالقرى المحرومة من الأنشطة

الغربية - مصطفى عادل

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، برئاسة أحمد الوكيل وكيل وزاره الشباب والرياضة بالغربية، قافلة رياضية بالقرى المحرومة والتى لا يتوفر بها أى خدمات رياضية، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة.

وتهدف القافلة الى تمكين أبناء القرى المحرومة من الخدمات الرياضية من ممارسة بعض الرياضات بهدف نشر الرياضة ووصولها لكافة المجتمع بجميع مستوياته، وتشمل القوافل الرياضية، رياضات خماسى القدم والعاب القوى والكرة الطائرة وممارسة مجموعه من الألعاب الترويحيه الهادفة التى تعمل على تشجيع أبناء القرى على ممارسة الرياضة وتعمل على رفع مستوى اللياقة البدنية لديهم وتشغل أوقات فراغهم بشكل مثمر وتساعدهم على التخلص من الطاقات السلبيه الموجودة لديهم .



قوافل رياضية بالقرى المحرومة من الأنشطة الرياضية



قوافل رياضية بالقرى المحرومة من الأنشطة الرياضية