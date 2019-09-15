صور.. إنهاء خصومة بين عائلتين بالسويس بعد خلافات استمرت 5 سنوات

جاء ذلك بحضور اللواء محمد جاد مدير، أمن السويس والشيخ محمد عجمى، وكيل وزارة الأوقاف السويس ، واللواء عامر محمود عامر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس وخالد سعداوى، سكرتير عام مساعد لمحافظة السويس والحاج رمضان أبو الحسن رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية.

بدأت جلسة الصلح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها كلمات التسامح لأحد أفراد عائلة آل عمارى من محافظة أسيوط ثم تقديم أحد أفراد عائلة آل نصير "الكفن" إلى أفراد عائلة آل عمارى إعلانا للتسامح والعفو بينهما؛ ثم قراءة قسم التصالح وقراءة الفاتحة بمشاركة أفراد العائلتين والحضور.

وخلال الصلح أشاد اللواء محمد جاد، بدور المحافظة فى إنهاء الخصومات الثارية بين الأطراف المتخاصمة حقنا للدماء والمشاركة فى التنمية والاستقرار.

وطالب الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، بالتخلى عن العادات والموروثات الخاطئة والقضاء على ظاهرة الثأر موجها الشكر لأفراد العائلات المتصالحة على تسامحهم وتصالحهم فى انهاء الخصومة بين العائلتين.

وفى نهاية جلسة الصلح قام مدير الأمن ومرافقوه بتقديم العائلة عمارى.

تعود الخصومة بين العائلتين إلى عام 2015 عند وفاة أحد افراد عائلة عمارى من قبل عرب النصيرا فى مشاجرة نشبت بينهم.