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صور.. أجمل إطلالات ملكة إسبانيا بمناسبة احتفالاها بعيد ميلادها الـ 47

الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:10 م
صور.. أجمل إطلالات ملكة إسبانيا بمناسبة احتفالاها بعيد ميلادها الـ 47 ملكة إسبانيا
كتبت فاطمة شوقى

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تحتفل ملكة إسبانيا "ليتيزيا" بعيد ميلادها الـ 47، وهى المرة الـ16 التى تحتفل بها الملكة بعيد ميلادها، وهى عضو فى العائلة المالكة منذ أن تزوجت الملك فيليبى السادس عام 2004.

ملكة اسبانيا بلون جرئ
ملكة اسبانيا بلون جرئ

 

ووفقا لصحيفة "لاراثون" الإسبانية فإن الملكة ليتيزيا دائما تظهر بصورة بسيطة سواء كان فى ملابسها أو ماكياجها وحتى شعرها، فهى تعتمد على تسريحات الشعر الناعمة أو كعكة الشعر المنخفضة الأنثوية، أما عن الماكياج فهى تعتمد على إطلالها بمكياج ترابى، فى النهار، أما فى الليل فتختار ألوانا خفيفة.

ملكة اسبانيا ترتدى فستان زهرى
ملكة اسبانيا ترتدى فستان زهرى

 

وأشارت إلى أن وسط الاحتفال بعيد ميلاد الملكة ليتيزيا تتنامى المخاوف لديها ، باقتراب عصور ابنتها ليونور ،فعلى الرغم من أنها لا تزال أميرة استورياس لم تصل إلى الخامسة عشرة من عمرها، إلا أن وسائل الإعلام تركز على اقتراب عهدها.

 

البساطة اهم ما يميز ملكة اسبانيا
البساطة اهم ما يميز ملكة اسبانيا
الملكة ليتيزيا (1)
الملكة ليتيزيا (1)

الملكة ليتيزيا تحتفل بعيد ميلادها ال 47
الملكة ليتيزيا تحتفل بعيد ميلادها ال 47

 

ملكة اسبانيا (1)
ملكة اسبانيا (1)

 

 


اسبانيا

ملكة اسبانيا

الملكة ليتيزيا

عيد ميلاد

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