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شوادر كلنا واحد تستقبل أولياء الأمور لشراء مستلزمات المدارس

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:03 م
شوادر كلنا واحد تستقبل أولياء الأمور لشراء مستلزمات المدارس شوادر كلنا واحد-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت شوادر كلنا واحد استقبال المواطنين، لشراء مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة، برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية إنطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.
 
واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة، من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية بالتنسيق مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى، وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة، عن مثيلاتها بالأسواق، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة. 
 
ولقيت المبادرة إقبالاً واستحساناً من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم.
 
 

كلنا واحد

سلع غذائية

تخفضيات

الزي المدرسي

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