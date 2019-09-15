سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 08:57 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

شرطة تبوك بالسعودية تحدد هوية مشتبه بهم أشعلوا النار بمركبة أمام منزل مواطنة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:12 ص
شرطة تبوك بالسعودية تحدد هوية مشتبه بهم أشعلوا النار بمركبة أمام منزل مواطنة الشرطة السعودية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة تبوك أنه بالإشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى عن احتراق مركبة مواطنة فى مدينة تبوك ، فقد باشرت الجهات الأمنية بلاغًا صباح السبت 15 / 1 / 1441 هـ من مواطنة عن تعرض مركبة ابنها لحريق متعمد أمام منزلهم بمدينة تبوك، ولاتتهم أحد بذلك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

 

وقد أسفرت التحريات، عن تحديد هوية المشتبه بتورطهم فى إشعال النار بالمركبة (6) ستة أحداث، حيث تم التحفظ عليهم بدار الملاحظة الاجتماعية لاستكمال إجراءات الاستدلال بالواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

 

 


الشرطة السعودية

تبوك

إشعال النار

حريق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الشئون الدينية السعودى يصل القاهرة للمشاركة بمؤتمر "الأعلى للشئون الإسلامية"

السبت، 14 سبتمبر 2019 10:43 م

بومبيو يتهم إيران بتنفيذ الهجمات على منشأتى النفط بالسعودية

السبت، 14 سبتمبر 2019 11:00 م

العاهل الأردنى يعرب عن إدانة بلاده للعمل الإرهابى الذى استهدف شركة أرامكو السعودية

السبت، 14 سبتمبر 2019 11:00 م

"الداخلية العرب" يستنكر استهداف الحوثيين لمعملين شركة "أرامكو" السعودية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:00 ص

الطاقة السعودية: الهجوم على معملى أرامكو تسبب فى توقف مؤقت بالإنتاج

الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالخرائط.. أشهر مواقع تواجد الذهب فى مصر

بالخرائط.. أشهر مواقع تواجد الذهب فى مصر

طقس اليوم معتدل اليوم على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

طقس اليوم معتدل اليوم على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شاهد.. صورة ناسا لكوكب زحل بحلقات مضاءة بالكامل

شاهد.. صورة ناسا لكوكب زحل بحلقات مضاءة بالكامل

آرسنال فى ضيافة واتفورد بالدورى الإنجليزى للبحث عن النقاط الثلاث

آرسنال فى ضيافة واتفورد بالدورى الإنجليزى للبحث عن النقاط الثلاث

ميتشو يُعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى السوبر بتقرير غينى

ميتشو يُعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى السوبر بتقرير غينى

"التعليم" تغلق اليوم باب التقدم لمدرسة الحلى والمجوهرات بالعبور

"التعليم" تغلق اليوم باب التقدم لمدرسة الحلى والمجوهرات بالعبور

فى عيد ميلاده.. حكاية النجم العالمى توم هاردى من الإدمان إلى الترشح لأوسكار

فى عيد ميلاده.. حكاية النجم العالمى توم هاردى من الإدمان إلى الترشح لأوسكار

بهدوء ومن غير عصبية.. إزاى تتعاملى مع ابنك لو بيزوغ من المدرسة

بهدوء ومن غير عصبية.. إزاى تتعاملى مع ابنك لو بيزوغ من المدرسة

تعرف على أحكام نفقة الصغار وفق قانون الأحوال الشخصية

تعرف على أحكام نفقة الصغار وفق قانون الأحوال الشخصية

16 اختصاصا تنفيذيا لهيئة الدواء.. أبرزها معالجة الأوضاع الطارئة

16 اختصاصا تنفيذيا لهيئة الدواء.. أبرزها معالجة الأوضاع الطارئة

إعفاء ذوى الإعاقة من الضرائب والرسوم والمصروفات.. تعرف على التفاصيل

إعفاء ذوى الإعاقة من الضرائب والرسوم والمصروفات.. تعرف على التفاصيل

غدًا.. بدء تعديل رغبات طلاب جامعة الأزهر طبقًا للحد الأدنى

غدًا.. بدء تعديل رغبات طلاب جامعة الأزهر طبقًا للحد الأدنى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة