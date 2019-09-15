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شاهد فى دقيقة.. 12 قرشا تراجعا فى سعر الدولار منذ بداية سبتمبر

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. 12 قرشا تراجعا فى سعر الدولار منذ بداية سبتمبر الدولار
كتب ـ هانى الحوتى

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واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه ليسجل 16.37 جنيها للشراء و16.47 جنيها للبيع بالبنك المركزى.

 ويستعرض "اليوم السابع" فى الفيديو التالى مسلسل تراجع الدولار أمام الجنيه.

ـ تراجع سعر الدولار 6 قروش أمام الجنيه للأسبوع الثانى على التوالى.

ـ بلغ إجمالى التراجع فى سعر الدولار أمام الجنيه 12 قرشا منذ بداية شهر سبتمبر.

ـ تتوقع البنوك استمرار تراجع الدولار إلى 16 جنيها بنهاية عام . 2019

ـ ارتفاع سعر الجنيه سببه تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية.

ـ انخفاض الطلب على الدولار ساهم فى تراجع سعره أمام الجنيه.

ـ التحسن فى الجدول الزمنى لخدمة الدين الخارجى سبب رئيسى لهبوط الدولار.

ـ تراجع الدولار سيدفع البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل.


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