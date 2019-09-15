شاهد فى دقيقة.. 12 قرشا تراجعا فى سعر الدولار منذ بداية سبتمبر

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه ليسجل 16.37 جنيها للشراء و16.47 جنيها للبيع بالبنك المركزى.
ويستعرض "اليوم السابع" فى الفيديو التالى مسلسل تراجع الدولار أمام الجنيه.
ـ تراجع سعر الدولار 6 قروش أمام الجنيه للأسبوع الثانى على التوالى.
ـ بلغ إجمالى التراجع فى سعر الدولار أمام الجنيه 12 قرشا منذ بداية شهر سبتمبر.
ـ تتوقع البنوك استمرار تراجع الدولار إلى 16 جنيها بنهاية عام . 2019
ـ ارتفاع سعر الجنيه سببه تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية.
ـ انخفاض الطلب على الدولار ساهم فى تراجع سعره أمام الجنيه.
ـ التحسن فى الجدول الزمنى لخدمة الدين الخارجى سبب رئيسى لهبوط الدولار.
ـ تراجع الدولار سيدفع البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل.
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