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شاهد رئيس تونس المؤقت يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسية بالساعات الأولى

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:09 ص
شاهد رئيس تونس المؤقت يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسية بالساعات الأولى انتخابات تونس
كتبت – هناء أبو العز

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أدلى محمد الناصر رئيس الجمهورية التونسى المؤقت، بصوته في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، فى الساعات الأولى من صباح اليوم.
 
واعتبر الناصر في تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية ، أن الأجواء الانتخابية ممتازة وتبين تمسك التونسيين بالديمقراطية، قائلًا: "المواطن محمد الناصر قام بواجبه، متمنيا النجاح لبقية المسار الديمقراطي".
 
وانطلقت الانتخابات  الرئاسية التونسية صباح اليوم الأحد، حيث يتوجه سبعة ملايين ناخب تونسى تقريبا إلى أكثر من 4500 مركز اقتراع بالداخل، فى ثالث انتخابات رئاسية فى تونس منذ ثورة الياسمين 2011، كما أن اليوم آخر أيام تصويت التونسيين بالخارج فى خمس قارات بعد أن استمرت 3 أيام من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء (بتوقيت كل دولة تجرى بها عملية الاقتراع.

تونس

انتخابات تونس

رئيس تونس

محمد الناصر

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