شاهد.. أعمال الحفائر واستخراج صف من "الكباش" قرب مدخل معابد الكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

انطلق عمال الحفائر ورجال وزارة الآثار، خلال الأيام الماضية فى أعمال الحفائر بـ"طريق الكباش الفرعونى" فى منطقة نجع أبوعصبة بالقرب من مدخل معابد الكرنك، وذلك عقب إزالة بعض المنازل الواقعة على طريق الملوك القدامى بالمنطقة، وذلك لاستكمال المشروع العالمى لخدمة حركة السياحة خلال الفترة المقبلة.



وفى هذا الصدد، صرح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه جرى البدء فى أعمال الحفائر فور إزالة بعض المنازل بمنطقة نجع أبوعصبة الواقعة على طريق الكباش الفرعونى، وأسفرت الحفائر عن ظهور بعض الكباش من أسفل الطريق، ويجرى استكمال الحفائر للحصول على أفضل النتائج لاستكمال مشروع إحياء طريق الكباش الفرعونى بالأقصر.



ويضيف أمين المجلس الأعلى للآثار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه ظهر صف من الكباش بالطريق كانت أسفل بعض المنازل التى أزيلت مؤخراً لاستكمال المشروع القومى بإحياء "طريق الكباش"، ومن المقرر استئناف أعمال الحفائر بالطريق بأكمله لخدمة حركة السياحية برحلة على الأقدام للأفواج السياحية بين معبد الأقصر ومعابد الكرنك.



وفى السياق نفسه، صرح العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، بأنه جرى الانتهاء تماماً من أعمال رفع كفاءة "طريق الكباش" بمنطقة نجع أبو عصبة، بإزالة الأتربة والمخلفات الصلبة فى وقت قياسي، عقب إزالة كافة المنازل الواقعة على المنطقة التى تعتبر الجزء الأخير بطريق الكباش الفرعونى.



ويضيف رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تمت إزالة التراكمات وإنجاز أعمال رفع نواتج تطهير أنقاض نجع أبو عصبة فى ستة أيام فقط بعد جهد متواصل وعمل مستمر ليلاً ونهاراً من قبل حملة المعدات الثقيلة، مشدداً على أن هذا العمل يعد إنجازًا غير مسبوق ضمن أعمال خطة تطوير طريق الكباش لجعله متحفًا مفتوحًا عالميًا يليق باسم الأقصر، حيث جرى الدفع بـ2 لودر و350 سيارة قلاب كبير لإزالة المخلفات، تمكنت من رفع 3 آلاف متر مربع أتربة ومخلفات صلبة حتى مستوى سطح الأرض.