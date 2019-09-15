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سول تتحرك نحو حذف طوكيو من قائمتها البيضاء هذا الأسبوع

الأحد، 15 سبتمبر 2019 08:25 ص
سول تتحرك نحو حذف طوكيو من قائمتها البيضاء هذا الأسبوع الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى إن
أ ش أ

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أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن بلادها تتحرك نحو حذف اليابان من قائمتها البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم هذا الأسبوع ولكنها مستعدة لإجراء مفاوضات فى اللحظات الأخيرة مع طوكيو.
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها "إنها أنهت كافة الإجراءات تقريبا لحذف اليابان من قائمتها التى تمنح بموجبها مزايا تصدير تفضيلية للبلاد المدرجة بها، نظرا لإدارتها نظام تحكم فى الصادرات ينتهك القواعد الدولية".
وتأتى الخطوة الأخيرة ردا على حذف اليابان كوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء للشركاء التجاريين ذوى المعاملات التفضيلية فى 28 أغسطس الماضى.
وتعتزم كوريا الجنوبية تصنيف شركائها التجاريين إلى 3 مجموعات، بدلا من نظام المجموعتين المعمول بهما في الوقت الحالي، على أن تضع اليابان في المجموعة الجديدة.
وستضطر الشركات المحلية في حال تم تطبيق النظام الجديد إلى تقديم 5 وثائق مختلفة للحصول على الموافقة على طلب تصدير واحد لدى شحن البضائع الاستراتيجية لليابان، وبذلك تضاف وثيقتان إلى الـ3 وثائق المطلوبة في الوقت الحالي. وستأخذ عملية الموافقة 15 يوما وهو وقت أطول بكثير من الـ5 أيام اللازمة لاستصدار الموافقة في الوقت الحالي.
في الوقت نفسه أكدت الوزارة أن كوريا الجنوبية مستعدة لإجراء حوار مع اليابان في أي وقت حتى بعد تطبيق سياستها الجديدة.


كوريا الجنوبية

مون جاى إن

اليابان

القائمة البيضاء

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