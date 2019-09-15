سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 024ر0%

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (14ر4021) نقطة مرتفعًا بـ(98ر0) نقطة بنسبة (024ر0) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (16ر4020) نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و(254) ألف و(47) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (4ر20) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونين و(831) ألف و(863) ريالًا عمانيًا.