سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 024ر0%

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:10 م
سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 024ر0% مؤشر سوق مسقط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (14ر4021) نقطة مرتفعًا بـ(98ر0) نقطة بنسبة (024ر0) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (16ر4020) نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و(254) ألف و(47) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (4ر20) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونين و(831) ألف و(863) ريالًا عمانيًا.


مسقط

مؤشر سوق مسقط

سلطنة عمان

البورصة العمانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات مفاوضات الأهلى مع كهربا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات مفاوضات الأهلى مع كهربا

ميرور: قمة الأهلي والزمالك أكثر تنافسية من كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

ميرور: قمة الأهلي والزمالك أكثر تنافسية من كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

فيديو.. محمد على "بالونة الإخوان".. رصد ومكملين والشرق أبرز مروجى شائعاته

فيديو.. محمد على "بالونة الإخوان".. رصد ومكملين والشرق أبرز مروجى شائعاته

وزيرة خارجية كينيا: نتطلع للدعم المصرى لترشح بلدنا لعضوية مجلس الأمن

وزيرة خارجية كينيا: نتطلع للدعم المصرى لترشح بلدنا لعضوية مجلس الأمن

الأوبزرفر: الداخلية البريطانية مولت سرا موقعا يستهدف المراهقين المسلمين

الأوبزرفر: الداخلية البريطانية مولت سرا موقعا يستهدف المراهقين المسلمين

دراسة: التمارين الرياضية لمدة 15 دقيقة يومياً تطيل عمرك 3 سنوات إضافية

دراسة: التمارين الرياضية لمدة 15 دقيقة يومياً تطيل عمرك 3 سنوات إضافية

مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من "البنزين والسولار والبوتاجاز" فى 2021-2022.. مشروعات التكرير تحولها لمركز محورى لتكرير الزيت الخام.. وتوسعات ميدور وأسيوط على رأس المشروعات

مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من "البنزين والسولار والبوتاجاز" فى 2021-2022.. مشروعات التكرير تحولها لمركز محورى لتكرير الزيت الخام.. وتوسعات ميدور وأسيوط على رأس المشروعات

فيديو.. رحلة محمد على السحرية إلى عالم التحليل الاستراتيجى

فيديو.. رحلة محمد على السحرية إلى عالم التحليل الاستراتيجى

س وج.. كل ما تريد معرفته عن جائزة أفضل لاعب فى افريقيا 2019

س وج.. كل ما تريد معرفته عن جائزة أفضل لاعب فى افريقيا 2019

الرئيس السورى يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل منتصف سبتمبر الجارى

الرئيس السورى يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل منتصف سبتمبر الجارى

هند صبرى لـ اليوم السابع بعد التصويت بانتخابات الرئاسة: تونس على طريق الديمقراطية

هند صبرى لـ اليوم السابع بعد التصويت بانتخابات الرئاسة: تونس على طريق الديمقراطية

وزيرة خارجية كينيا تعرب عن تطلعها للقاء الرئيس السيسى

وزيرة خارجية كينيا تعرب عن تطلعها للقاء الرئيس السيسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة