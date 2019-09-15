سكرتير محافظة الأقصر يناقش مع رؤساء القرى أخر مستجدات ملف تقنين أراضى الدولة

الأقصر – أحمد مرعى

عقد سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء هشام شادى، اليوم الأحد، إجتماع موسع للوقوف على آخر مستجدات ملف تقنين أراضى الدولة بالمحافظة، وذلك بحضور سكرتير مساعد المحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ورؤساء المدن، وعدد من المسئولين والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتابع سكرتير عام محافظة الأقصر - خلال الإجتماع - آخر مستجدات الموقف الحالى لمنظومة تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظة، مشددا على ضرورة الإسراع فى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم واستوفوا كافة الشروط والضوابط المقررة، مشيرًا إلى أهمية تعاون كافة الجهات لتسهيل مهام العمل وإزالة أى معوقات بهذا الملف، كما وجه سكرتير عام محافظة الأقصر، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الحالات التى لم تسدد رسوم الفحص المقررة.

كما ناقش سكرتير عام محافظة الأقصر، خلال الاجتماع آخر مستجدات ملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019، موجها بتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى القدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء.