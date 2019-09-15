سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

سكرتير محافظة الأقصر يناقش مع رؤساء القرى أخر مستجدات ملف تقنين أراضى الدولة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:12 م
سكرتير محافظة الأقصر يناقش مع رؤساء القرى أخر مستجدات ملف تقنين أراضى الدولة لقاء سكرتير محافظة الأقصر ورؤساء القرى
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء هشام شادى، اليوم الأحد، إجتماع موسع للوقوف على آخر مستجدات ملف تقنين أراضى الدولة بالمحافظة، وذلك بحضور سكرتير مساعد المحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ورؤساء المدن، وعدد من المسئولين والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

وتابع سكرتير عام محافظة الأقصر - خلال الإجتماع - آخر مستجدات الموقف الحالى لمنظومة تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظة، مشددا على ضرورة الإسراع فى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم واستوفوا كافة الشروط والضوابط المقررة، مشيرًا إلى أهمية تعاون كافة الجهات لتسهيل مهام العمل وإزالة أى معوقات بهذا الملف، كما وجه سكرتير عام محافظة الأقصر، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الحالات التى لم تسدد رسوم الفحص المقررة.

 

كما ناقش سكرتير عام محافظة الأقصر، خلال الاجتماع آخر مستجدات ملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019، موجها بتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى القدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء.


الاقصر

اخبار الاقصر

ملف تقنين اراضي الدولة

تقنين اراضي الاقصر

ازالة التعديات بالاقصر

التصالح بمخالفات البناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. تحرير 107 عقود ابتدائية والموافقة على 552 طلب تقنين أراض ببنى سويف

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 04:21 م

صور.. محافظ الإسكندرية يشدد على إنهاء إجراءات تقنين أراضى أملاك الدولة

الأحد، 08 سبتمبر 2019 11:03 م

فيديو.. محافظ كفر الشيخ يسلم 17 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة

الأحد، 08 سبتمبر 2019 04:09 م

محافظ مطروح يوقع 3 عقود تقنين أراضي زراعية بسيوة و4 مبانى بالعلمين

الخميس، 05 سبتمبر 2019 02:58 م

محافظ سوهاج: تحصيل 97 مليونا و598 ألف جنيه من راغبى تقنين أراضى الدولة

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 01:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز الساعة 6 مساء.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

موجز الساعة 6 مساء.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

مواعيد مواجهات الأهلى والزمالك مع بيراميدز فى الدورى 2019 / 2020

مواعيد مواجهات الأهلى والزمالك مع بيراميدز فى الدورى 2019 / 2020

19 أكتوبر.. موعدًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك

19 أكتوبر.. موعدًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك

جمال الغندور: حكام الدورى بالموسم الجديد مصريون باستثاء الأهلى والزمالك

جمال الغندور: حكام الدورى بالموسم الجديد مصريون باستثاء الأهلى والزمالك

وزير الخارجية يكشف عن جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بعد انقطاع أكثر من عام.. "شكرى": تقدمنا للسودان وإثيوبيا بخطة متكاملة ونرحب بأية أراء.. يؤكد: ننظر للمفاوضات من منظور فنى وعلمى ونرفض خضوعها لأى تأويل سياسى

وزير الخارجية يكشف عن جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بعد انقطاع أكثر من عام.. "شكرى": تقدمنا للسودان وإثيوبيا بخطة متكاملة ونرحب بأية أراء.. يؤكد: ننظر للمفاوضات من منظور فنى وعلمى ونرفض خضوعها لأى تأويل سياسى

اندلاع حريق فى نادى نصر حسين داي الجزائري.. فيديو

اندلاع حريق فى نادى نصر حسين داي الجزائري.. فيديو

فيديو.. دار الإفتاء: يجوز إجراء حقن مجهرى لتحديد نوع الجنين

فيديو.. دار الإفتاء: يجوز إجراء حقن مجهرى لتحديد نوع الجنين

مصرع 4 شباب انهارت عليهم صخرة جبلية أثناء التنقيب عن الذهب بمرسي علم

مصرع 4 شباب انهارت عليهم صخرة جبلية أثناء التنقيب عن الذهب بمرسي علم

شاهد فى دقيقة.. تونس تختار رئيسها فى انتخابات 2019

شاهد فى دقيقة.. تونس تختار رئيسها فى انتخابات 2019

فيديو.. دار الإفتاء: ليس من حق المرأة أن تسأل زوجها عن راتبه الشهرى

فيديو.. دار الإفتاء: ليس من حق المرأة أن تسأل زوجها عن راتبه الشهرى

#التسريب_الثاني_لزوجه_المقاول.. فضائح محمد على تجتاح السوشيال ميديا.. فيديو

#التسريب_الثاني_لزوجه_المقاول.. فضائح محمد على تجتاح السوشيال ميديا.. فيديو

سامح شكرى : لا مجال لتأخير التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي

سامح شكرى : لا مجال لتأخير التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة