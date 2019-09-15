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سقوط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة قبل بيعها على عملائهم فى مصر الجديدة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:45 ص
سقوط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة قبل بيعها على عملائهم فى مصر الجديدة مواد مخدرة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة قبل بيعها على عملائهما فى مصر الجديدة، وتحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بضبط اثنين من العناصر الإجرامية لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهما (160 لاصقا مخدر لعقار سابكسون – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، واعترفا بحيازتهم للمواد المخدرة بغرض بيعها على عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

 

 


مصر الجديدة

مباحث القاهرة

مواد مخدرة

الاتجار بالمخدرات

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