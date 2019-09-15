زيمبابوى تدعو دبلوماسييها إلى التركيز على تشجيع العلاقات التجارية والاقتصادية

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قال نائب رئيس زيمبابوى كيمبو موهادى، إن بلاده تشهد الآن ثورة اقتصادية، وأن ذلك يتطلب تركيز الدبلوماسيين على تشجيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول المضيفة لهم.

جاء ذلك، خلال لقاء نائب رئيس زيمبابوى خمسة سفراء جدد لبلاده فى كلٍ من البرازيل والسودان والإمارات والجزائر وإيطاليا.

وبحسب "راديو هرارى"، أعاد موهادى إلى الأذهان أنه تمت إعادة هيكلة وزارة الشئون الخارجية لتصبح وزارة للشئون الخارجية والتجارة الدولية، قائلا "إن ذلك يعنى ضرورة التركيز على التجارة الآن".

وأضاف "أننا مهتمون الآن بالثورة الاقتصادية، بعد أن حققنا ثورتنا السياسية وأصبحنا مستقلين، ويتعين علينا فى المرحلة القادمة أن نحقق استقلالنا الاقتصادي، ولكى نحقق ذلك يتعين علينا التعامل مع الشعوب الأخرى، ولا يمكن لأى دولة أن تعيش بدون التعامل مع الشعوب الأخرى، خاصة فى المجال التجاري".

ودعا نائب رئيس زيمبابوى السفراء الجدد، إلى العمل من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض قطاعات المجتمع الدولى عن بلاده، قائلا "يتعين العمل من أجل محو آثار هذه الدعاية السلبية وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض الدول عنا، لأنها لا تعرف زيمبابوى على حقيقتها كدولة".

وتابع، "إننا دولة ديمقراطية ونلتزم بالدستور، ويتعين علينا العمل الآن من أجل تحسين الإنتاج فى الأرض لصالح مواطنى زيمبابوى"، مؤكدا ضرورة عمل الدبلوماسيين الجدد من أجل مصلحة شعب زيمبابوى، وتمثيل بلادهم تمثيلا مشرفا، والدفاع عن زيمبابوى سياسيا واقتصاديا وفى المجالات الأخرى.