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زى النهاردة عام 1894.. هزيمة الجيش اليابانى للصين

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:00 ص
زى النهاردة عام 1894.. هزيمة الجيش اليابانى للصين الحرب بين اليابان والصين _ صورة ارشيفية
كتب وكالات

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بدأت هذه الحرب فى بادى الامر فى البحر حيث كانت للبحرية اليابانية  الافضلية على الصين وذلك بسبب ان الامبراطورة الصينية دوواجر شيشى اختلست الاموال المخصصة لتحديث البحرية الصينية على تجديد القصر الصيفى فى بيجين.

قامت اليابان بفرض حصار بحرى على القوات الصينية وقطع خطوط الامداد عنها   فى موقعة اسان ومن ثم قامت القوات اليابانية والكورية بالتغلب على 3500 جندى صينى وقتل 500 منهم واسر الباقى واعلن الطرفين الحرب رسميا فى 1 اغسطس من نفس العام.

تراجعت القوات الصينية الناجية من المعركة لمدينة بيونج يانج وظلت بها حتى ارسلت الحكومة الصينة تعزيزاتها اليها لتصبح بذلك القوات الصينية المتمركزة فى بيونج يانج حوالى 15.000 جندي.

فى غطاء الليل حاصر اليابانيون مدينة بيونج يانج من جميع الاتجاهات وفى صباح يوم 15 سبتمبر من عام 1894 شنت اليابان هجوم حامى من جميع الاتجاهات و لمدة 24 ساعة نتج عن هذا الهجوم سيطرة القوات اليابانية على بيونج يانج وقتل 2000جندى صينى و4000 جريح او مفقود بينما فقد اليابانيون 568 ما بين جريح وفقيد وقتيل .

 


زى النهاردة عام 1894

الجيش اليابانى

الصين

أخبار الصين

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