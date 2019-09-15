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زى النهاردة.. استقالة رئيس الوزراء الإسرائيلى مناحم بيجن من منصبه

الأحد، 15 سبتمبر 2019 08:00 ص
زى النهاردة.. استقالة رئيس الوزراء الإسرائيلى مناحم بيجن من منصبه مناحيم بيجن
كتب محمد جمال

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ولد مناحم بيجِن فى روسيا البيضاء ودرس فيها حتى أنهى المرحلة الثانوية، ومن ثمة سافر إلى بولندا فى عام 1938 حيث جامعة "وارسو" لدراسة القانون.

كان سياسى إسرائيلى ومؤسس حزب الليكود وسادس رؤساء وزراء إسرائيل، وقبل قيام دولة إسرائيل كان قائد المنظمة العسكرية القومية إرجون.

تم فى عهده توقيع أول معاهدة سلام بين دولة عربية " مصر" وإسرائيل، وتحققت المعاهدة فى عام 1979، والمعروفة بكامب ديفيد.

بعد موت زوجته "أليزا"، تدهورت حالة بيجن الصحية فقام الرجل على تقديم استقالتة فى مثل هذا اليوم 15سبتمبر1983 من رئاسة الوزراء فى أغسطس 1983 وظّل يصارع المرض حتّى فارق الحياة فى 9 مارس 1992 عن عمر يناهز الـ 78 عام.

 

 


مناحم بيجن

إسرائيل

كامب ديفيد

مصر

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