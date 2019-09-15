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زى النهادرة.. بريطانيا تستخدم الدبابات لأول مرة أثناء الحرب العالمية الأولى

الأحد، 15 سبتمبر 2019 07:00 ص
زى النهادرة.. بريطانيا تستخدم الدبابات لأول مرة أثناء الحرب العالمية الأولى دبابات
كتب محمد جمال

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معركة السوم هى معركة بين القوات الألمانية وقوات الحلفاء فى الحرب العالمية الأولى حدثت فى الفترة 1 يوليو – 18 نوفمبر 1916 وانتهت بخسائر كبيرة للطرفين.

 

وقعت معركة السوم فى فرنسا، على ضفتى النهر من نفس الاسم، وتألفت المعركة من هجوم شنته الجيوش البريطانية والفرنسية ضد الجيش الألماني، والذى منذ غزو فرنسا فى أغسطس 1914 قد احتل مساحات واسعة من هذا البلد.

 

وكانت معركة السوم واحدة من أكبر المعارك فى الحرب العالمية الأولى بسبب القتال لوقت طويل وكان اواخر الخريف 1916 قد سجل أكثر من 1.5 مليون إصابة فى كلا الطرفين المشاركين، ومن المعروف أن هذه المعركة واحدة من المعارك الأكثر دموية العسكرية التى سجلت على الإطلاق.

 

وكان هجوم السوم يتألف من قوات بريطانية فرنسية للقيام بهجوم عام، وكان يهدف إلى خلق شرخ فى خطوط الألمان الذى يمكن أن يستغل بعد ذلك بتوجيه ضربة حاسمة مع الهجوم الألمانى على فردان على نهر ميوز فى فبراير 1916، اضطر الحلفاء لتغيير خططهم. وكان الجيش البريطانى المبادر بالهجوم على السوم، مع مساهمة فرنسية كبيرة.

 

فى اليوم الأول من المعركة، عانى الجيش البريطانى أسوأ خسائر تكبدها فى يوم واحد فى تاريخه، مع ما يقرب من 60000 مصاب.

 

وشهدت المعركة أول استخدام للدبابات فى التاريخ،ويصور مؤرخون أخرون معركة السوم باكورة لهزيمة الجيش الألمانى، وهذه المعركة تدرس فى الجيش البريطانى بسبب ما فيها من الدروس التكتيكية والتشغيلية.


دبابات

معركة السوم

بريطانيا

الحرب العالمية الأولى

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