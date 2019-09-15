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زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب شمال غرب إيران ويلحق أضرارا بـ100 منزل

الأحد، 15 سبتمبر 2019 09:55 ص
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب شمال غرب إيران ويلحق أضرارا بـ100 منزل مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
طهران (أ ش أ)

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هز زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر فى مدينة "جالدران" فى أقصى شمال غرب إيران، ما أضر بمائة منزل قروى فى هذه المنطقة، دون وقوع قتلى.

ونقلت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية عن المدير العام لإدارة الأزمات فى محافظة آذربيجان الغربية شمال غربى إيران عباس جعفرى قوله إن هذه الهزة كانت قوية بحيث أدت إلى خسائر مادية فى القرى الحدودية للمحافظة لكن دون وقوع قتلى أو إصابات.

وأضاف "اجتمعت لجنة إدارة الأزمات فور وقوع الزلزال وبدأت عمليات الإغاثة منذ الساعات الأولى لوقوعه، وقام الهلال الأحمر بتوزيع 70 خيمة فى هذه المنطقة".

 


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