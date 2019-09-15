"زراعة القليوبية" تنظم ندوة "التخلص الآمن من المخلفات وتحويلها إلى أسمدة

وأكد "زايد"، أن المؤتمر تضمن التعريف بأهمية عدم حرق المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة كمبوست بديل للأسمدة الكيماوية، وذلك حفاظا على البيئة، حيث يهدر المصريون سنويا آلاف الأطنان من المخلفات الزراعية والحيوانية، فيتخلصون منها إما بالحرق أو استخدام بدائي، غافلين أنها ثروة قومية حقيقية لو استغلت بالشكل الأمثل.

وأشار زايد ، الى أنه من المشكلات المزمنة التي تحدث في سبتمبر من كل عام ظهور سحابة سوداء ناتجة عن حرق قش الأرز عقب عمليات الحصاد، مما يلوث البيئة ويضر الإنسان، فالحرق يزيد أمراض الحساسية، حيث أن الدخان الناتج عن إحراق المواد العضوية وغير العضوية يحتوى على ما يقرب من 11 مادة مسرطنة.