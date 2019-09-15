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"زراعة القليوبية" تنظم ندوة "التخلص الآمن من المخلفات وتحويلها إلى أسمدة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 07:06 م
"زراعة القليوبية" تنظم ندوة "التخلص الآمن من المخلفات وتحويلها إلى أسمدة جانب من الندوة
القليوبية إبراهيم سالم

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نظمت مديرية الزراعة بالقليوبية بقيادة المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، ندوة للتعرف على التخلص الآمن من المخلفات الزراعية وعدم حرقها وتحويلها إلى أسمدة كمبوست بديل للأسمدة الكيماوية، وذلك في إطار خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور عدد من المهندسين الزراعيين والمزارعين بمديرية الزراعة، وبتشريف الدكتور أميمة صوان مستشار وزير الزراعة والبيئة، والمهندس هشام الجمل رئيس جهاز شؤون البيئة فرع القاهرة الكبرى، وإيهاب أبو السعد مدير عام الإدارة العامة لاستراتيجيات بوزارة البيئة.

وأكد "زايد"، أن المؤتمر تضمن التعريف بأهمية عدم حرق المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة كمبوست بديل للأسمدة الكيماوية، وذلك حفاظا على البيئة، حيث يهدر المصريون سنويا آلاف الأطنان من المخلفات الزراعية والحيوانية، فيتخلصون منها إما بالحرق أو استخدام بدائي، غافلين أنها ثروة قومية حقيقية لو استغلت بالشكل الأمثل.

وأشار زايد ، الى أنه من المشكلات المزمنة التي تحدث في سبتمبر من كل عام ظهور سحابة سوداء ناتجة عن حرق قش الأرز عقب عمليات الحصاد، مما يلوث البيئة ويضر الإنسان، فالحرق يزيد أمراض الحساسية، حيث أن الدخان الناتج عن إحراق المواد العضوية وغير العضوية يحتوى على ما يقرب من 11 مادة مسرطنة.

 

 

 


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زراعة القليوبية

المخلفات الزراعية

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