رفع مخلفات فى حملة نظافة بشوارع حى غرب شبرا الخيمة

كتب فريق المحافظات

شن حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية برئاسة المهندسة نجوى العشيرى وكيل أول الوزارة ورئيس الحي، حملة نظافة لرفع تراكمات القمامة المنتشرة فى عدد من المناطق المختلفة، بمشاركة سيارات وعمال النظافة بالحي.

وأسفرت الحملة عن رفع كميات كبيرة من القمامة بشارع عريان نخلة بمنطقة أرض نوبار وشارع جمال عبد الناصر بمنطقة المنشية الجديدة وشارع 15 مايو بكوبرى احمد عرابى والمؤسسة .

كما أكدت رئيس الحى أنه جاري استمرار أعمال النظافة بباقي قطاعات وشوارع حي غرب من خلال ورديات النظافة التي تتم علي مدار اليوم .