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رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة: سنظل خلف الوطن وجيشه ورئيسه حتى تصبح مصر الأقوى

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:47 م
رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة: سنظل خلف الوطن وجيشه ورئيسه حتى تصبح مصر الأقوى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
كتب على عبد الرحمن

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مع النجاح الملحوظ للاقتصاد المصرى، واستمرار التقدم وجنى ثمار استقرار المؤسسات الوطنية، دائما ما تطفو على السطح المحاولات البائسة لأهل الشر لإسقاط الدولة والهجوم على المؤسسات الوطنية، وخدمة أجندات ومصالح خبيثة، الأمر الذى دفع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة إلى التأكيد أن جميع المصريين يقفون دائما خلف الوطن والجيش والرئيس، حتى تتبوأ مصر المكانة التى تستحقها وسط دول العالم.

وقال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة: "إننا سنظل جميعًا خلف الوطن والجيش والرئيس حتى تصبح مصر الأعلى والأقوى".

وقال أبو هشيمة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "دائماً ضريبة النجاح والإنجاز تكون لها ضجيج ومحاولة النيل من مصر وجيشها العظيم.. وسنظل جميعاً خلف الوطن وجيشه ورئيسه حتى تصبح مصر الأعلى والأقوى.".

واختتم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة تغريدته بهاشتاج :"#جيش_مصر_العظيم #تحيا_مصر"

 

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أحمد أبو هشيمة

رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

أبو هشيمة

محاولات النيل من مصر

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