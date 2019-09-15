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رئيس هيئة الانتخابات التونسية يحث الشباب على ممارسة حقهم الانتخابى

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:34 م
رئيس هيئة الانتخابات التونسية يحث الشباب على ممارسة حقهم الانتخابى انتخابات تونس
تونس (أ ش أ)

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حث رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون، الشباب على التوجه إلى مراكز الاقتراع وممارسة حقهم الانتخابى عبر المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى انطلقت صباح اليوم الأحد.

وأكد نبيل بفون - فى تصريح إذاعى - أن فرصة المشاركة فى الانتخابات لن تتوافر مجددا إلا بعد 5 سنوات، كما لفت إلى أن الانسحابات والتنازلات لصالح بعض المرشحين ليس له أى أثر قانونى فى الوقت الراهن، كما أكد أنه لن يتم تمديد فترة الاقتراع، وأن جميع مراكز الاقتراع ستغلق فى الموعد المحدد وهو الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

يذكر أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة 5 سنوات، ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين، وينص الدستور التونسى على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور.

 


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