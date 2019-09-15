رئيس مياه القليوبية: لا خسائر بشرية بحريق الشركة وتحرير تقرير حول الخسائر

كتب فريق المحافظات

قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية انه انتقل لمكان الحريق و إطمئن على سلامة العاملين بالشركة، مشيرا إلى أن الحريق شب فى وقت مبكر اليوم قبل وصول الموظفين وانه جرى السيطرة عليه قبل انتشاره بمقر الشركة.

واوضح مجاهد انه لايوجد خسائر بشرية أو إصابات وانه جرى تشكيل لجنة أزمات لإعداد تقرير حول خسائر الحريق والتواجد مع المعمل الجنائى لإعداد تقرير حول الحادث الذى أسفر عن تدمير الدور المخصص للقطاع المالى بالمبنى الإدارى بالشركة بالكامل وإنهيار الجزء المعدنى المكون منه.

وكان قد تلقى اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية بلاغا من المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ومقرها أتريب بنها بنشوب حريق فى الدور المخصص للقطاع المالى بالمبنى الإدارى بالشركة.

إنتقل الرائد طه حسين رئيس مباحث قسم ثان بنها وسيارات الحماية المدنية وجرى السيطرة على الموقف ومنع انتقال الحريق للأدوار والأماكن المجاورة وتبين من المعاينة إنهيار الجزء المعدنى المكون منه الدور دون خسائر فى الأرواح أو إصابات ورجحت المعاينة حدوث ماس كهربائى تسبب فى الحريق وجارى تحديد الأسباب الحقيقية من خلال معاينة المعمل الجنائى.